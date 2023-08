Thüringen: Fünfjähriger Sonderzuschlag

In Thüringen gibt es seit November letzten Jahres einen Zuschlag, der sich nicht nur auf den Bedarf im ländlichen Raum konzentriert, sondern generell darauf, wo dringend Lücken zu schließen sind. Das bezieht alle Schulen und Fächer ein, sagt Martin Just vom Thüringer Bildungsministerium: "In Thüringen gibt es für neu eingestellte Lehrerinnen und Lehrer bedarfsorientiert einen fünfjährigen Sonderzuschlag von zehn Prozent. Den gibt es immer dann, wenn im Prinzip Lehrer in Bedarfsfächern, Bedarfsregionen und Bedarfsschularten tätig werden. Und da müssen immer zwei von drei Kriterien erfüllt sein: Das könnte jetzt zum Beispiel Mathematiklehrer in einer Regelschule sein oder eben Deutschlehrer in Gera."

Die Stellen würden mit Hinweis auf den Sonderzuschlag ausgeschrieben, sagt Just. Damit sei die Nachfrage für alle transparent. Gezahlt werden die zehn Prozent auf das Bruttoeingangsgehalt obendrauf. Diesen Zuschlag können übrigens auch Seiteneinsteiger erhalten, die sich aus einem anderen Beruf heraus für einen Wechsel ins Lehramt entscheiden.

"Wir haben halt die Situation, dass wir in Thüringen drei Unistandorte haben: Erfurt, Weimar und Jena. Der Bedarf in den Regionen, die davon weiter entfernt sind, ist größer. Und das betrifft eben nicht nur das Altenburger Land, sondern praktisch auch den Wartburgkreis oder eben die Stadt Gera, die jetzt nicht zum ländlichen Raum in Gänze gehören würden."