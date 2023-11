Bildrechte: ARD.de

Sammelaktion Ansturm auf Stickerhefte mit Feuerwehrleuten aus Groitzsch

Hauptinhalt

29. November 2023, 13:29 Uhr

Ein Einkaufsmarkt in Groitzsch bei Leipzig hat kurz vor Weihnachten eine besondere Sammelaktion angeboten. Wenige Tage nach dem Start war die erste Lieferung der Stickeralben von örtlichen Feuerwehrleuten beinahe ausverkauft. Wird es jetzt lange Gesichter an der Kasse des Supermarkts geben, weil man kein Heftchen mehr ergattert hat? Dazu hat Marktleiter Michel Fritzsche auch in Hinblick auf Weihnachten eine klare Ansage gemacht.