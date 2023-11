Eine lange Schlange steht an der Kasse in einem Supermarkt in Groitzsch südlich von Leipzig. Auf dem Einkaufsband liegen gleich mehrere Sammelhefte derselben Sorte. Sie gehen weg wie warme Semmeln. Da haben Sticker mit Pokémon oder von Walt Disney-Stars wie Micky Mouse ausgedient. Denn die wahren Stars sind hier die Feuerwehrleute aus Groitzsch und Umgebung.