Die Polizei ermittelt jeweils wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall. "Es ist naheliegend, dass in beiden Fällen eine gleiche Vorgehensweise vorlag, also mit Hilfe einer Flexmaschine gehandelt wurde. Demnach ist es auch möglich, dass dieselben Täter agiert haben", sagt Therese Leverenz. In welche Richtung die Täter mit der Beute geflohen sind, ist unklar.