"Kripo live" sucht nach Hinweisen zu falschen Heizungsablesern, die einer Seniorin in Stollberg im Erzgebirge eine dreistellige Summe Bargeld gestohlen haben. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben am 27. September 2023 gegen 11:45 Uhr in der Erich-Weinert-Straße. Die Männer hatten vorgegeben, die Heizung ablesen zu wollen und sich so Zutritt zur Wohnung verschafft. Als die beiden Männer wieder weg waren, bemerkte die ältere Frau jedoch, dass sie Betrügern aufgesessen war, die sich an ihrem Portemonnaie bedient hatten.