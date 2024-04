In Deutschland gibt es insgesamt noch zu wenige Kursangebote die verpflichtend sind. Das heißt Gelegenheiten, wo man niederschwellig solche Kurse besuchen kann, vielleicht weil sie im Schulplan stehen und sowieso dazugehört. Da sind andere Länder besser. Das merkt man auch, dass im Notfall die Helfenden dort viel schneller und teilweise auch kompetenter agieren können. Da können wir besser werden in Deutschland. Jeder Einzelne kann das individuell machen, indem er zu einem Erste-Hilfe-Kurs geht. Angebote gibt es da genug. In der Gesellschaft können wir hier und da noch schauen, wo es sinnvoll ist, das auch regelmäßig machen. Zum Beispiel einen Kurs für Führerscheinbesitzer alle zwei bis fünf Jahre.

Also ich habe da ein bisschen ein geteiltes Bild. Zum einen stimmt es natürlich, dass es eine gesellschaftliche Entwicklungen gerade in den Sozialen Medien gibt, dass Menschen viel schneller den Unfall filmen, als selber einzugreifen. Das kann ich nicht gut heißen. Das hat in den letzten Jahren nicht abgenommen, sondern eher zugenommen. Andersherum erleben wir aber auch, dass viele Personen zu uns in die Kurse kommen, weil sie das wollen. Zudem haben wir auch viele ehrenamtliche Helfende. Ich würde auch unterstellen, dass es oftmals an Helfenden fehlt, weil da die Angst ist, vielleicht etwas falsch zu machen.