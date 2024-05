Ehe das DFB-Team am 14. Juni in München gegen Schottland das offizielle EM-Eröffnungsspiel bestreitet, stehen noch zwei Testspiele auf dem Programm – am 3. Juni in Nürnberg gegen die Ukraine sowie die Generalprobe am 7. Juni in Mönchengladbach gegen Griechenland. Nach besagtem Turnierauftakt gegen Schottland warten auf die Nationalmannschaft in EM-Gruppe A noch Ungarn (19. Juni, Stuttgart) sowie die Schweiz (23. Juni, Frankfurt/Main).