In Markkleeberg haben Unbekannte zum dritten Mal innerhalb einer Woche im Keller eines Mehrfamilienhauses Feuer gelegt. Wie die Polizei mitteilte, wurden in der Nacht zum Sonnabend mehrere Kellerboxen in Brand gesetzt. Die Bewohner mussten das Gebäude verlassen und wurden vorübergehend in einem Bus der Leipziger Verkehrsbetriebe untergebracht. Weil durch die Hitze des Brandes Stromleitungen beschädigt wurden, musste der Strom im Keller und im Hausflur abgestellt werden.



Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. In dem Haus hatte es bereits in den Nächten zum 2. und 3. Oktober gebrannt. Ein Brandursachenermittler soll im Laufe des Tages zum Einsatz kommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Feuerwehr musste bereist zum dritten Mal in einer Woche zu einem Mehrfamilienhaus in Markkleeberg ausrücken. (Symbolbild) Bildrechte: dpa