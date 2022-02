Trotz aller Bedenken ist Bürgerrechtlerin Gesine Oltmanns, Vorstandsmitglied der Stiftung Friedliche Revolution, zuversichtlich, dass der Weg zu einem Denkmal dieses Mal gelingt. "Es sind zehn Jahre vergangen. Wir haben eine neue, junge Generation, die hier herangewachsen ist, die auch die Diskussionen von damals gar nicht mehr so ernst nimmt", sagt sie. Das sei eine "große Chance", so Oltmans weiter.

Das Konzept der 50 mal 18 Meter großen Konstruktion vor dem Humboldt-Forum in Berlin sieht eine begehbare Schale vor. Bewegen sich ausreichend viele Personen zu einer Seite, soll sich die Waage entsprechend neigen. Bildrechte: IMAGO / Eventpress

In Berlin soll am 3. Oktober 2022 ein Einheitsdenkmal auf dem Gelände des Humboldt-Forums eingeweiht werden. "Wir gehen davon aus, dass wir in der zweiten Septemberhälfte übergeben können", sagte Kreativdirektor Sebastian Letz der Deutschen Presse-Agentur.