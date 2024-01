In der Erstaufnahmeeinrichtung in der Westringstraße in Dölzig hat es gebrannt. Nach Angaben der Polizei hatten dort am Montagmorgen bisher Unbekannte im Treppenhaus Bettwäsche angezündet. Zwei Sicherheitsmitarbeiter versuchten laut Polizei nach Auslösen des Brandmelders, die Flammen zu löschen. Dabei seien sie verletzt worden. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

