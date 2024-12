Die Polizei in Leipzig durchsucht derzeit die Geschäftsräumlichkeiten der Gröner Unternehmensgruppe. Gegen die jeweiligen Verantwortlichen der einzelnen Gesellschaften bestehe der Anfangsverdacht einer Insolvenzverschleppung, teilte die Staatsanwaltschaft Leipzig am Mittwochmorgen mit. Auch die Wohnungen der betreffenden Personen werden durchsucht.



Zudem bestehe der Verdacht des Vorenthaltens und der Veruntreuung von Arbeitsentgeld, weil Beiträge der Arbeitnehmer zur Sozialversicherung nicht fristgemäß an die jeweiligen Krankenkassen abgeführt wurden. Entsprechende Ermittlungen seien bereits im August eingeleitet worden.

Durchsuchungen seit dem frühen Mittwochmorgen

Nach Angaben eines MDR-Reporters laufen die Durchsuchungen seit 7 Uhr morgens. Ein Dutzend Polizeifahrzeuge sind vor Ort am Firmensitz in Leipzig. Beamte der Staatsanwaltschaft sichern zur Stunde in den Räumlichkeiten Unterlagen. Anwesende Mitarbeiter zeigten sich überrascht von den Durchsuchungen.



Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen Geschäfts- und Buchhaltungsunterlagen sichergestellt werden, um den Zeitpunkt einer möglichen Zahlungsunfähigkeit zu bestimmen. Die Auswertung der Unterlagen und Daten werde einige Zeit in Anspruch nehmen, hieß es.

Gröner Group meldete im November Insolvenz an

Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler Die Firma von Bauunternehmer Christoph Gröner, die Gröner Group GmbH, hatte Anfang November dieses Jahres beim Amtsgericht Leipzig Insolvenz anmelden müssen. Das Unternehmen hatte zahlreiche renommierte Immobilienprojekte in Ostdeutschland betrieben, darunter in Dresden und Leipzig. In Erfurt wollte Gröner rund 120 neue Wohnungen im TA-Hochhaus bauen lassen. Bis heute warten Käufer auf die Fertigstellung, Handwerker sitzen auf unbezahlten Rechnungen.