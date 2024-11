"Das Haus ist entkernt, es wurde teilweise mit dem Trockenbau angefangen, und die Tiefgarage unter dem Neubau ist gebaut. Das war’s!", sagt Matthias Meinung. Bis heute, also über ein halbes Jahr nach dem geplantem Einzugstermin, sei nicht einmal der Rohbau fertiggestellt. Der Erfurter Unternehmer hatte im April 2022 eine Loftwohnung in der obersten Etage gekauft. Er wollte mit seiner Familie dort einziehen, zuerst seine Kinder, später er selbst mit seiner Frau. Es sollte ihr Alterswohnsitz in der City werden.

Inzwischen liegt Meinung mit, wie er sagt, vielen anderen Wohnungskäufern im Rechtsstreit mit dem damaligen Eigentümer: der Gröner Group. Er hat den Kaufvertrag mit der CG TAP Hochhaus Erfurt GmbH & Co. KG geschlossen. Die Firma CG Elementum wollte laut "Thüringer Allgemeine" vom 3. November 2022 knapp 40 Millionen Euro in die Erneuerung des Areals investieren. Beide Unternehmen gehören wie die Gröner Group GmbH zum Firmenverbund des Bauunternehmers Christoph Gröner.

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Kalaene

Christoph Gröner investierte auch in Leipzig und Berlin

Gröner ist kein Unbekannter in Immobilienkreisen. Als Investor gehörten ihm in ganz Deutschland große Wohnungsbauprojekte - etwa in Hamburg, Leipzig oder Berlin. Es gibt eine Aussage von ihm, mit der er das, was er tut, selbst beschreibt: "Wenn Sie 215 Millionen Euro haben, dann schmeißen Sie das Geld zum Fenster raus und es kommt zur Tür wieder rein. Sie kriegen es nicht kaputt." Das sagte Gröner vor sechs Jahren in einer WDR-Doku zum Thema Reichtum.

Das scheint nun vorbei zu sein: Anfang November hat Gröner für die Gröner Group GmbH beim Amtsgericht Leipzig Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Inzwischen sind immer mehr sogenannte Projektgesellschaften Gröners von der Insolvenz betroffen. Auf einer Website der Gröner Group sind bereits zehn davon aufgelistet.

Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler

Laufende Projekte seien von der Insolvenz nicht betroffen, antwortete eine Sprecherin der Gröner Group MDR THÜRINGEN auf Nachfrage zunächst: "Die Gröner Group GmbH hat einen Insolvenzantrag gestellt, nicht die Schwestergesellschaft CG Group GmbH oder deren Tochtergesellschaft, die CG Elementum AG."

Dass dies aber nicht die ganze Wahrheit ist, zeigt ein Schreiben vom 18. Oktober 2024, das MDR THÜRINGEN vorliegt. Darin werden die Wohnungskäufer des ehemaligen TA-Hochhauses darüber informiert, dass die "Fonds Plus Verwaltungsgesellschaft mbH" die Geschäftsanteile der "CG TAP Hochhaus Erfurt GmbH und Co KG" am 20. September übernommen habe. Mit anderen Worten: Das Objekt wurde bereits im September, Wochen bevor die Gröner Group GmbH Insolvenz angemeldet hat, weiterverkauft.

Indirekt von Insolvenz betroffen

Damit ist das Projekt zwar nicht direkt von der Insolvenz betroffen. Aber indirekt schon. In dem Schreiben heißt es weiter, dass die "CG TAP Hochhaus Erfurt GmbH und Co KG" "als Teil der bisherigen Firmengruppe in Schwierigkeiten geraten" sei. Die finanzierende Bank habe "die Finanzierung der Fertigstellung nicht mehr sichergestellt".