Das ehemalige TA-Hochhaus in Erfurt hat einen neuen Investor. In einem Schreiben an die Wohnungskäufer, das dem MDR vorliegt, informiert die Fonds Plus Verwaltungsgesellschaft mbH darüber, dass sie die Geschäftsanteile der CG TAP Hochhaus Erfurt GmbH und Co KG am 20. September übernommen habe.

Diese sei "als Teil der bisherigen Firmengruppe in Schwierigkeiten geraten". Die finanzierende Bank habe "die Finanzierung der Fertigstellung nicht mehr sichergestellt". Das elfgeschossige Hochhaus und ehemalige Verlagshaus samt Redaktionsräumen der "Thüringer Allgemeine" sollte 2024 mit neuen Wohnungen fertiggestellt werden. "Erfurt ist eine Perle, die uns schon lange beschäftigt", hieß es vom ehemaligen Investor noch 2018.

Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler

Verkäufer war Unternehmen um Christoph Gröner

Die CG TAP Hochhaus Erfurt ist Teil des Firmenimperiums von Christoph Gröner aus Leipzig. Das Immobilienunternehmen hatte das Gebäude 2018 erworben. Im Hochhaus und im benachbarten Neubau wollte der Investor etwa 120 Eigentumswohnungen errichten. Die Wohnungen wurden zu Preisen zwischen 223.000 und mehr als 400.000 Euro angeboten.

Ende Oktober hat Gröner für seine Gröner Group GmbH einen Insolvenzantrag gestellt. Auf MDR-Anfrage gab eine Sprecherin an, laufende Projekte wie das TA-Hochhaus seien von der Insolvenz nicht betroffen. Denn: Das Hochhaus-Projekt lief, auch wie andere Vorhaben des Investors, über ein anderes Unternehmen von Gröner - eben die CG TAP Hochhaus Erfurt GmbH und Co KG.

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Kalaene

Die Fonds Plus Verwaltungsgesellschaft mbH hat ihren Sitz in Berlin. Laut dem Schreiben an die Wohnungskäufer will sie das Bauvorhaben fertigstellen. Man arbeite "an einem detaillierten Sanierungskonzept", das den Wohnungskäufern Ende November vorgestellt werden soll.

Nicht nur Projekt in Erfurt scheitert

Christoph Gröner ist seit Jahren bekannt als Investor, der in ganz Deutschland große Wohnungsbauprojekte vorantreibt - in Hamburg, Leipzig oder eben auch Erfurt. Nun scheitern neben dem Erfurter TA-Hochhaus offenbar auch andere Vorhaben - wie zum Beispiel der Ausbau eines Quartiers in Hamburg.