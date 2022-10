Vor dem Leipziger Landgericht sind am Montag im Betrugs-Prozess gegen den früheren MDR- Unterhaltsungschef Udo Foht weitere Zeugen zu verdächtigen Geldzahlungen befragt worden. So auch ein Verlagsleiter, den Udo Foht 2008 kurzfristig um Geld im Zusammenhang mit der Fernsehshow "Goldene Henne" gebeten haben soll. Es ging um 20.000 Euro. Das Geld sei für eine Künstlerin gedacht gewesen, die ihren Auftritt in bar bezahlt haben wollte, so der Verlagsleiter. Honororzahlungen in bar seien "in Ausnahmefällen möglich" gewesen, erklärte der damalige für die Unterhaltung zuständige MDR-Produktionsleiter.