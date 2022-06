Aus kurzen Hanffasern stellt das Unternehmen SachsenLeinen spezielle Fasern her, die in der Industrie eingesetzt werden können.

Aus kurzen Hanffasern stellt das Unternehmen SachsenLeinen spezielle Fasern her, die in der Industrie eingesetzt werden können.

Aus kurzen Hanffasern stellt das Unternehmen SachsenLeinen spezielle Fasern her, die in der Industrie eingesetzt werden können. Bildrechte: dpa

Mitarbeiter Torsten Brückner beschäftigt sich seit 30 Jahren mit dem Anbau und der Verarbeitung von Faserpflanzen. Es sei ein großer Unterschied, ob Faserpflanzen im Gebirge angebaut werden oder ob sie zum Beispiel in Leipzig wachsen, sagt der Diplom-Agraringenieur. Wichtig sei, dass die Fasern möglichst homogen, also gleich sind.

Diplom-Agraringenieur Torsten Brückner beschäftigt sich mit Anbau und Verarbeitung von Faserpflanzen. In der Hand hält er das neu entwickelte “Tape” aus Hanffasern und Kunststoff, womit SachsenLeinen die Industrie erobern will.

Diplom-Agraringenieur Torsten Brückner beschäftigt sich mit Anbau und Verarbeitung von Faserpflanzen. In der Hand hält er das neu entwickelte “Tape” aus Hanffasern und Kunststoff, womit SachsenLeinen die Industrie erobern will.

Diplom-Agraringenieur Torsten Brückner beschäftigt sich mit Anbau und Verarbeitung von Faserpflanzen. In der Hand hält er das neu entwickelte “Tape” aus Hanffasern und Kunststoff, womit SachsenLeinen die Industrie erobern will. Bildrechte: Raja Kraus / MDR

In diesem Jahr hat Torsten Brückner ein zwei Hektar großes Versuchsfeld für Hanf in Kleindalzig, südlich von Leipzig, angelegt. Das Ziel: eine Anlage zur Faserproduktion im Raum Leipzig aufzubauen. Doch bevor zig Euros ausgegeben werden, müssen die bodenklimatischen Bedingungen der Region analysiert werden. Ein, zwei Jahre lang will Brückner schauen, ob die Qualität der Hanffasern aus Kleindalzig stimmt, dann erst wird die Entscheidung zur Investition getroffen. So oder so ist man bei SachsenLeinen aber überzeugt: die Zukunft gehört innovativen Naturfaser-Produkten.