Gärten und Parks spielen im Werk der Malerin Gudrun Petersdorff seit jeher eine zentrale Rolle. Doch in der Corona-Zeit des Jahres 2020 ist sie mit einem Mal ganz tief in die Welt der Schrebergärten eingetaucht. Ausgestattet mit einem "Denkzeit"-Stipendium des Freistaates Sachsen hat sie zunächst einmal in einer Leipziger Kleingartenanlage intensiv gezeichnet und aquarelliert. Eingeflossen sind diese dynamischen Studien schließlich in leuchtende Gemälde wie etwa "Kleingarten im Frühling".