Wohnungsmarkt Stadt erstellt Plan: Wie bleibt die Miete in Leipzig bezahlbar?

02. Mai 2024, 13:53 Uhr

Seit Jahren steigen die Mieten in Leipzig. Gleichzeitig nimmt das Angebot an freien Wohnungen ab. Die Stadt hat vergangenes Jahr mehrere Tausend Wohnungslose gezählt. Nun reagiert die Stadt und will ihre Ziele in der Wohnungspolitik nachjustieren. Mit mehreren Vorhaben will sie bezahlbares Wohnen ermöglichen. Gleichzeitig könnte der aktuelle Mietspiegel für Probleme sorgen.