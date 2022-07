Seit drei Sommern wird die riesige Leinwand auf der Galopprennbahn nun schon von den Profis bespielt. Als die Veranstalter der erfolgreichen Dresdner "Filmnächte am Elbufer" 2019 auch Leipzig in Angriff nahmen, war noch nicht absehbar, wie schwer der Start in der Messestadt werden würde. Zwei Jahre Pandemie mit stark eingeschränktem Spielbetrieb machten vor allem den Filmnächten zu schaffen. Wenn die rund 1.000 Plätze auf der Tribüne nicht voll besetzt werden können, ist jede Veranstaltung ein finanzielles Risiko.