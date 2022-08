Ein halbes Jahr später gibt es diese Sorgen noch immer, aber vieles hat sich geändert: Wohnungen für die nachgekommenen Familienmitglieder sind gefunden - fast alle haben eine Bleibe in Leipzig. Die inzwischen fünf Jahre alte Vera ist wieder mit ihrer Mutter vereint und geht in einen deutschen Kindergarten. Die Erwachsenen, also Sergej und mehrere Cousinen, lernen in Integrationskursen Deutsch - in genau der Sprachschule, in der auch Tanja vor zwei Jahrzehnten ihren Sprachkurs machte und so den Grundstein für ihr Leben in Sachsen legte, wie sie sagt.