Der Arthur-Brettschneider-Park im Norden von Leipzig ist ein beliebter Treffpunkt. Hier flanieren Hundebesitzer neben spielenden Kindern, Sportbegeisterte joggen durch den Park zur Schwimmhalle und Schülerinnen und Schüler schlendern von der Grundschule nach Hause. Eine attraktive Wohngegend. In den vergangenen Jahren sind viele Menschen in die sanierten Wohnungen rund um den Park gezogen, beobachtet Florian Schetelig vom Verein Geyser Haus.

Der Geyser-Haus-Verein veranstaltet in der Sommersaison Konzerte auf der Parkbühne. Das geht nur in Absprache mit den Anwohnerinnen und Anwohnern, schließlich will man den Dialog nicht über das Ordnungsamt führen. Im Austausch stellte sich heraus, dass es grundsätzliche Verkehrsprobleme im Viertel gibt, sagt Schetelig. Dabei ginge es nicht nur um die Anreise zu den Veranstaltungen. Hier bietet der Veranstalter etwa ein Komibiticket für den ÖPNV zur Konzertkarte an. Das Problem sei vielfältiger.