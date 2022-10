Bauarbeiten Brücke erfolgreich eingebaut: B95 bei Zwenkau wieder frei

Seit Jahren wird an der Autobahn 72 zwischen dem Bayerischen Vogtland und Leipzig gebaut. Immer wieder müssen dafür Straßen gesperrt werden, so wie die Bundesstraße 95 bei Zwenkau. Seit Freitagmorgen war die Strecke für drei Tage gesperrt. Eine tonnenschwere Brücke musste an ihren Platz gehievt werden.