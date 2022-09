Der Sänger Gil Ofarim muss sich in Leipzig vor Gericht verantworten. Der Musiker postete in sozialen Netzwerken ein Video von sich selbst und erhob darin Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter des Hotel-Westin in Leipzig. Das Hotel bestritt die Vorwürfe.

Der Sänger Gil Ofarim hat bald einen Auftritt vor Gericht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK