Ein Ass haben die Veilchen noch im Ärmel. Sollte am 25. Mai im Landespokalfinale Dynamo Dresden geschlagen werden, könnte sich der Etat für die kommende Saison noch erhöhen. Diese Einnahmen sind bisher noch nicht eingerechnet.

Der Hallesche FC hat ebenfalls vom DFB eine positive Rückmeldung bezüglich der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit erhalten. Diese erfolgte auch für die Saalestädter ohne Bedingungen. "Im Rahmen des Zulassungsverfahrens, das die wirtschaftliche und technisch-organisatorische Leistungsfähigkeit der Vereine überprüft, wurden wir erneut für den Spielbetrieb der 3. Liga zugelassen", teilte der Verein am Mittwoch (24. April 2024) mit.

Jetzt muss noch die Mannschaft liefern, um auch sportlich weiter in der 3. Liga spielen zu dürfen. Nach dem befreienden Erfolg gegen Verl am vergangenen Wochenende liegt der HFC weiter auf dem ersten Abstiegsplatz, hat aber nur noch drei Punkte Rückstand auf Waldhof Mannheim. Am Samstag (14 Uhr im Audio-Livestream und Ticker) gastiert das Team von Cheftrainer Stefan Reisinger beim 1. FC Saarbrücken.