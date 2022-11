Bei einem Brand in Leipzig-Lindenau am Mittwochmorgen ist die Mieterin der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, gestorben. Das teilte die Polizei am Donnerstag MDR SACHSEN mit. Den Angaben zufolge handelt es sich um eine 76 Jahre alte Frau. Die Polizei geht weder von Fremdverschulden noch von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.