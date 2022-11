Polizei ermittelt Leichenfunde in Südvorstadt und am Elsterflutbecken beschäftigen Polizei in Leipzig

Zwei Leichenfunde beschäftigen die Polizei in Leipzig derzeit. Am Montag wurde ein toter Mann im Elsterflutbecken am Richard-Wagner-Hain von einer Passantin entdeckt. Am Dienstag meldete die Polizei einen weiteren Leichenfund, ebenfalls vom Montag - diesmal aus der Leipziger Südvorstadt. Ein Zusammenhang beider Taten wurde geprüft.