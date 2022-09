Bei einem Brand in Leipzig sind am frühen Freitagmorgen zwei Männer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer aus bisher unbekannter Ursache in dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld aus.

Bei dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in die Gabelsbergerstraße in Leipzig-Neustadt-Neuschönefeld wurde ein Mann schwer verletzt.

Bei dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in die Gabelsbergerstraße in Leipzig-Neustadt-Neuschönefeld wurde ein Mann schwer verletzt. Bildrechte: News5

Das Feuer hat sich demnach in der kompletten Wohnung ausgebreitet. Der 54-jährige Mieter der Wohnung zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein weiterer 59-jähriger Bewohner des Hauses musste ebenfalls in eine Klinik.



Die anderen Mieter des Mehrfamilienhauses wurden den Angaben zufolge in Sicherheit gebracht, konnten aber inzwischen zurück in ihre Wohnungen. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer Brandstiftung.