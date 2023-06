Vor diesem Hintergrund haben die Landesvorsitzenden Susanne Schaper und Stefan Hartmann der ehemaligen Bundestagsabgeordneten Sabine Zimmermann einen Brief geschrieben. Darüber hatte zuerst die "Freie Presse" berichtet. Denn Zimmermann, die noch ein Mandat für den Zwickauer Kreisrat innehat, soll eine derjenigen in Sachsen sein, die eine Partei-Neugründung aus der Linken heraus mit betreibt. In dem Brief, der auch MDR SACHSEN vorliegt, fragen die Vorsitzenden Sabine Zimmermann, ob die Gerüchte stimmen. Falls ja, stellen sie Zimmermann vor zwei Alternativen: ihr Handeln überdenken oder, wenn Zimmermann weiterhin an der Neugründung einer Partei festhalte, die Linke zu verlassen. Das würde man ihr zumindest nahelegen, heißt es in dem Schreiben.