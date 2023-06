Mal geht es um Flüchtlinge, mal um Corona-Impfungen, die Beziehungen zu Russland oder die Grünen: Äußerungen der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht sorgen immer wieder für Zündstoff. Nun ganz besonders die, eine eigene Partei gründen zu wollen. Bis zum Jahresende wolle sie sich entscheiden, sagt Wagenknecht. Das geht so nicht, machte der Bundesvorstand der Linken deutlich. Co-Vorsitzende Janine Wissler in der ARD: "Wir sind der Meinung, dass das ein Damoklesschwert ist, was über der Partei hängt, was wir nicht hinnehmen werden, dass unsere Wählerinnen und Wähler sowie unsere Mitglieder bis Ende des Jahres derartig verunsichert werden."