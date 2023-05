So ähnlich sieht es Stefan Hartmann, Co-Landesvorsitzender der Partei die Linke in Sachsen. Auch er fürchtet, Air Defender 23 führe zu einer: "Spirale der Konfrontation, der Rüstung und der Eskalation. Wir halten das als Linke für den völlig falschen Weg. Wir denken, dass wir ganz klar in Richtung stärkerer diplomatischer Bemühungen gehen müssen. Deshalb lehnen wir Air Defender ab."