Ukraine-News Nato-Generalsekretär Stoltenberg: "Zukunft der Ukraine ist in der Nato"

Ein Foto aus dem kriegszerstörten Mariupol hat den Hauptpreis beim internationalen Fotowettbewerb "World Press Photo" gewonnen. Wie die Jury in Amsterdam mitteilte, wurde der Ukrainer Evgeniy Maloletka für das Foto aus dem März vergangenen Jahres ausgezeichnet. Es zeigt, wie nach einem russischen Bombenangriff eine verletzte hochschwangere Frau aus einer Entbindungsklinik getragen wird. Die Frau und ihr Kind starben wenig später. Beim diesjährigen "World Press Photo"-Wettbewerb wurden aus rund 60.000 Vorschlägen Sieger in mehreren Kategorien ausgewählt. Alle ausgezeichneten Fotos werden nun in einer Wanderausstellung in mehr als 60 Städten gezeigt.

Das "World Press Photo" des Jahres: Rettungskräfte bringen in Mariupol eine verletzte hochschwangere Frau in eine Entbindungsklinik.

Das "World Press Photo" des Jahres: Rettungskräfte bringen in Mariupol eine verletzte hochschwangere Frau in eine Entbindungsklinik.

Das "World Press Photo" des Jahres: Rettungskräfte bringen in Mariupol eine verletzte hochschwangere Frau in eine Entbindungsklinik. Bildrechte: dpa

Der Kreml hat vor einem Beitritt der Ukraine in die Nato gewarnt. Sprecher Dmitri Peskow sagte, eine mögliche Nato-Mitgliedschaft wäre eine Bedrohung für Russland. Die Nato hatte der Ukraine bereits im Jahr 2008 eine Aufnahme in Aussicht gestellt. Der russische Präsident Wladimir Putin nahm einen möglichen Beitritt Kiews als einen Vorwand für seinen vor über einem Jahr begonnenen Angriffskrieg gegen das Nachbarland.

Wolodymyr Selenskyj und Jens Stoltenberg. Bildrechte: picture alliance/dpa/Ukrainian Presidential Press Office/AP

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat der Ukraine bei einem überraschenden Besuch in Kiew Gespräche über einen Beitritt zum Militärbündnis auf dem anstehenden Bündnisgipfel im Juli in Aussicht gestellt. Das sagte der 64-Jährige auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag in Kiew. Das stehe "oben auf der Agenda".



Stoltenberg sicherte der Ukraine zudem die Hilfe des Militärbündnisses "so lange wie nötig" zu. Nach seinen Worten haben die Nato-Staaten seit Kriegsbeginn umgerechnet mehr als 136 Milliarden Euro an Militärhilfe bereitgestellt.