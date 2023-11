Ulrike Richter muss sich sofort an die 19-jährige Bulgarin erinnern: Als Kind von der Mutter verstoßen, wuchs das Mädchen in einem Kinderheim in Bulgarien auf. Als sie 18 Jahre alt wird, muss sie das Kinderheim verlassen. Sie weiß nicht, wohin sie gehen soll und kehrt zu ihrer Mutter zurück. Diese will Geld mit ihr verdienen, zwingt sie zur Prostitution. Als sich die 19-Jährige dagegen stemmt, verkauft sie ihre eigene Tochter an ein bulgarisches Menschenhändler-Paar in Chemnitz.

Bildrechte: Ulrike Richter