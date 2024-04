In Sachsen nimmt die Zahl der bedrohten Seeadler seit Jahren zu. Wie ein Sprecher des Unesco-Biosphärenreservats Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft mitteilte, beläuft sich der Bestand der Großvogelart in der Oberlausitz derzeit auf 27 Paare. Im Jahr 2022 waren nach Angaben des Umweltministeriums in ganz Sachsen etwa 90 Brutpaare bekannt. Fünf Jahre zuvor seien es 86 Paare gewesen.

