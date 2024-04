Vor rund zwei Jahren wurde die Kopfzentrum-Gruppe an eine Investorengruppe aus Frankfurt am Main verkauft. Vor einem Jahr hatte dann die neue Geschäftsführung der Kopfzentrum-Gruppe die Eröffnung mehrerer Insolvenzverfahren beantragt. Am 19. April 2024 hieß es in einer Pressemitteilung, die Kopfzentrum-Gruppe wolle aus insolvenzrechtlichen Gründen Ende April den Betrieb einstellen. Es fehle an den finanziellen Mitteln.

Doch nun scheint der Weiterbetrieb gesichert. In einer weiteren Pressemitteilung vom 25. April heißt es: "Dank des Engagements der MVZ MedVZ am Uniklinikum Leipzig sowie der Sana Kliniken ist der unterbrechungsfreie Weiterbetrieb ihrer Praxisstandorte in Leipzig gesichert. Die MVZ MedVZ am Uniklinikum Leipzig wird die Praxisstandorte in der Fichtestraße, der Waldstraße und Grünau unterstützen, die Sana Kliniken die Praxen am Ostplatz sowie in der Landsberger Straße." Ab dem 2. Mai könnten Patienten neue Termine vereinbaren. Auch der OP-Betrieb solle nahtlos fortgesetzt werden.