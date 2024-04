Mit von der Partie ist auch der Berliner Lego-Baumeister Gary Fleischer, der aus der Sendung "Lego Masters" im Privatfernsehen bekannt ist. "Mir macht bei Lego am meisten Spaß, dass man seine Kreativität ausleben kann. Mit diesen kleinen bunten Steinen lässt sich einfach alles bauen. Deswegen ist es sowohl für Kinder als auch für Erwachsene eine Faszination", sagt Fleischer, der am liebsten Dinge baut, die mit Architektur und Stadtplanung zu tun haben. "Ich habe zum Beispiel Berlin mit 300.000 Lego-Steinen nachgebaut. Dafür habe ich drei Jahre gebraucht", sagt Fleischer.

Neben Gary Fleischer präsentieren auf der Messe auch andere Bastler ihre Modelle, die sie in mühevoller Kleinarbeit erstellt haben. Zu sehen sind unter anderem übergroße Pokémons oder Super-Mario-Figuren. In der sogenannten Glow Zone können sich die Besucher zudem an leuchtenden Bausteinen erfreuen und an der Graffiti-Wand ihre künstlerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen und mit Lego-Steinen Graffiti-Werke gestalten. Auf die Gemeinschaft kommt es beim riesigen Bodenmosaik an. Dort entsteht nur etwas, wenn alle ihren Beitrag leisten.