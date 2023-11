Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Sächsische Landessynode Landesbischof entschuldigt sich bei Missbrauchsopfern

18. November 2023, 17:17 Uhr

Die Aufarbeitung von sexuellen Missbrauchsfällen in der Kirche war am Sonnabend ein zentrales Thema der Herbstsynode der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Dresden. Landesbischof Tobias Bilz wandte sich direkt an die Missbrauchsopfer und bat um Entschuldigung. Erinnert wurde bei der Tagung des Kirchenparlaments auch an die in den Gaza-Streifen verschleppten Geiseln aus Israel.