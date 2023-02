Am Wochenende wurde der Freiwilligen Feuerwehr im Zwickauer Stadtteil Marienthal ein neues Gerätehaus übergeben. Mit rund 100 Kameradinnen und Kameraden zählt die Freiwillige Feuerwehr Marienthal zu den mitgliederstärksten Wehren in Zwickau. Zudem sind in der Kinder- und Jugendfeuerwehr insgesamt an die 40 Mitglieder aktiv. Auch andernorts in Sachsen scheinen die Feuerwehren mit den Mitgliederzahlen zufrieden. Bildrechte: Stadtverwaltung Zwickau