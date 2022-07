Neben dem unwegsamen Gelände sieht Ole noch eine weitere große Schwierigkeit: "Generell gibt es ein sehr, sehr großes Problem in der Sächsischen Schweiz oder auch in anderen ländlichen Regionen mit der Löschwasserversorgung." Ein Löschwasser-System, wie noch zu Beginn der 1990er-Jahre gebe es nicht mehr. In das Wassernetz, das von Zweckverbänden verwaltet werde, dürfe die Feuerwehr nur noch bedingt eingreifen.



"Es ist ein ganz, ganz großes kommunales Problem", meint Ole. "Draußen in dem Wald gibt es keine Hydranten. Dort wird über große Tanklöschfahrzeuge das Wasser herangeschafft." Aus der Kirnitzsch werde das Wasser gepumpt und dann so weit wie möglich in den Wald gefahren, dort in ein Sammelbecken gepumpt - eine Art überdimensionalen Swimmingpool - und dann beispielsweise an die beiden Wasserwerfer verteilt.