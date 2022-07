Ticker Waldbrände in Tschechien, Brandenburg und Sachsen: 250 Hektar Wald in Sächsischer Schweiz in Flammen

Seit Sonntag brennt es in der Böhmischen Schweiz in Tschechien. Inzwischen hat sich das Feuer deutlich ausgebreitet - auch im Nationalpark Sächsische Schweiz kämpfen Einsatzkräfte gegen den Waldbrand. An der Landesgrenze zu Brandenburg stehen Wald und Felder hektarweise in Flammen. Wir halten Sie mit unserem News-Ticker über alle Entwicklungen auf dem Laufenden!