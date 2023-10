"Ich schreibe mir seit Jahren die Finger wund," sagt Gilbert Kallenborn aus dem Saarland mit Blick auf die evangelische Landeskirche in Sachsen. Der 69-Jährige, der sich selbst als jüdischen, antifaschistischen Aktivisten bezeichnet, will erreichen, dass die Kirche die Standorte und Inschriften der Glocken mit NS-Symbolik offenlegt. Weil er nach eigenen Angaben bislang auf taube Ohren stößt bei der Kirche, hat er sie auf Offenlegung verklagt. Am 26. Oktober wird darüber vor dem Landgericht Dresden verhandelt.

In allen anderen Bundesländern seien die Nazi-Glocken inzwischen abgehängt worden, begründet Kallenborn seine Klage. "Nur die Kirche in Sachsen weigert sich als Einzige und verschweigt die Standorte." Damit verstoße sie auch gegen das eigene Kirchenrecht. "Das ist evangelisches und katholisches Kirchendogma: Eine Glocke verkündet, was auf ihr notiert ist. Deswegen wird ja auf ihr etwas notiert! Diese Glocken verkünden nicht die Botschaft Christi, diese Glocken verkünden die Botschaft Adolf Hitlers."

Gilbert Kallenborn hat schon etliche Klagen gegen die Kirche, aber auch gegen Behörden oder den Rapper Kollegah auf den Weg gebracht. Der Einzelkämpfer aus dem Saarland war auch gegen die sogenannte "Hitlerglocke" im pfälzischen Herxheim juristisch vorgegangen und hatte die Diskussion um die belasteten Glocken damit in Gang gesetzt. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Die evangelische Landeskirche will sich vor der Verhandlung nicht öffentlich zu dem Verfahren äußern, wie der Sprecher der Kirche, Matthias Oelke, MDR SACHSEN sagte. Den Anspruch, die Namen der Kirchgemeinden zu nennen, in denen sich solche Glocken befinden, sehe die Landeskirche aber nicht. Für die Landeskirche sei die kritische Auseinandersetzung in den Kirchgemeinden mit dem schwierigen Erbe der NS-Zeit wichtig. "Es gibt aber unterschiedliche Wege, wie diese Auseinandersetzung erfolgen kann."

Dass in Sachsen noch in fünf Kirchgemeinden Glocken mit Inschriften der NS-Zeit hängen, hatte die Evangelische Landeskirche 2019 erst auf Nachfragen eingeräumt. Bis dahin hatte die Kirche erklärt, keine Kenntnis über Nazi-Glocken in sächsischen Kirchtürmen zu haben.

Inzwischen habe sich die Kirche mit den betroffenen Kirchgemeinden in Verbindung gesetzt, sagt Sprecher Oelke. "Die Auseinandersetzung mit dem Erbe aus der NS-Zeit in den betroffenen Kirchgemeinden erfolgte (und erfolgt) in unterschiedlicher Weise, die von distanzierenden Hinweistafeln bis zum kompletten Austausch der Glocken reichen."

In drei Kirchgemeinden seien bereits Entscheidungen zum Austausch der Glocken mit Bezug zur NS-Zeit gefallen oder bereits vollzogen, auch mit finanzieller Unterstützung der Landeskirche. In der Kirche in Lawalde im Landkreis Görlitz sollen die beiden Glocken ausgetauscht werden, wie die "Sächsische Zeitung" berichtete.

In der Dorfkirche Niederschindmaas im Landkreis Zwickau hat die Kirchgemeinde einem Bericht der "Freien Presse" zufolge eine Glocke mit Hakenkreuz stillgelegt und durch eine neue ersetzt. Die "Naziglocke soll als stummes Mahnmal im Kirchturm bleiben.

Auch in der Dorfkirche Altenbach im Landkreis Leipzig wurde Mitte September eine Kirchenglocke mit Hakenkreuz abgehängt und stillgelegt. Pfarrerin Lydia Messerschmidt ist überzeugt, dass dies der richtige Weg im Umgang mit der Glocke ist. "Die Inschrift kann man nicht hören", sagte die Pfarrerin bei einer Andacht, "aber sie schwingt mit".

Die Inschrift sei das Zeichen der "Deutschen Christen", die der NS-Ideologie folgten. Diese Weltanschauung, dass Menschen unterschiedlich wert seien und dass die jüdische Bevölkerung ausgelöscht werden müsse, "lässt sich nicht mit dem Evangelium vereinbaren", so Messerschmidt.

Die neue Glocke für die Kirche in Altenbach hat die Bildhauerin Maria Ondrej aus Machern gestaltet. Bildrechte: Kirchgemeinde Machern-Püchau-Bennewitz