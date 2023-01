Sachsen hat viele Stimmen - das betont Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer in seiner Neujahrsansprache. Auf Schloss Weesenstein führt der CDU-Politiker aus, dass vielfältige Meinungen in einer Gesellschaft unabdingbar seien. Gleichzeitig wirbt Kretschmer für einen konstruktiven Austausch zwischen den Menschen, um diese Vielfältigkeit in Harmonie zusammenzubringen. In Anwesenheit des Jugend-Chors des Pestalozzi-Gymnasiums Heidenau verglich der Politiker die Gesellschaft in Sachsen mit einem vielstimmigen Gesang.