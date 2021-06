Sachsen prüft eine die Aufhebung der Maskenpflicht an Schulen und in Kindertagesstätten. Die Regelung solle ab einem Inzidenzwert von unter 35 greifen. Eine Sprecherin des Kultusministeriums bestätigte MDR SACHSEN einen entsprechenden Bericht der "Sächsischen Zeitung". Eine Vorlage sei erarbeitet. Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher sowie weiteres Schul- und Kita-Personal könnten dann in den Gebäuden, auf den Außenanlagen und auch in den Klassenräumen auf das Tragen einer medizinischen Maske oder einer FFP2-Maske verzichten.