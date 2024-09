Für die FDP ist das schlechte Abschneiden in Sachsen auch ein finanzielles Problem. Denn erst ab einem Landtagswahlergebnis von 1 Prozent erhalten Parteien jährlich 1,13 Euro pro Wählerstimme . In der letzten Wahlperiode bekamen die Liberalen so jedes Jahr mehr als 100.000 Euro. Dieses Geld fehlt nun, räumt Maaß ein: "Wir sind schon jetzt alle Ehrenamtler. Und wir haben nächstes Jahr einen Bundestagswahlkampf zu stemmen. Da müssen wir sehen, wie wir mit weniger Mitteln schlagkäftig bleiben."

Die nächste Ost-Wahl steht für die FDP in Brandenburg an. Umfragen sehen sie dort bei 2 bis 3 Prozent. Versinkt die FDP in den neuen Bundesländern in der Bedeutungslosigkeit? Nicht unbedingt, sagt Hans Vorländer, Senior-Professor für Politikwissenschaft an der TU Dresden, im Gespräch mit MDR SACHSEN: "Es gab immer wieder Phasen in der Vergangenheit, wo die FDP in den Ländern gescheitert ist, dann im Bund erfolgreich war. Die FDP als kleine Partei kämpft immer um ihr Überleben."