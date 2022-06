Kommunalwahl 2022 Oberbürgermeisterwahl in Flöha - Kandidaten und Hintergründe

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Flöha gibt es nur einen Kandidierenden auf dem Wahlzettel: Volker Holuscha tritt für Die Linke an. Holuscha ist seit 2015 Oberbürgermeister von Flöha. Der 60-Jährige strebt einen ausgeglichenen Haushalt und Bürgernähe bei Entscheidungen an. Holuscha ist Mitglied der Fraktion Die Linke. Der gelernte Konditor will sich in den nächsten Jahren vor allem um das Bahnhofsgelände kümmern.