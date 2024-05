Kommunalwahlen 2024 in Sachsen

Am 9. Juni 2024 werden die Mitglieder von zehn Kreistagen, 418 Stadt- und Gemeinderäten sowie hunderten Ortschaftsräten in voraussichtlich 206 Gemeinden für die Amtsperiode 2024 bis 2029 gewählt. In der Landeshauptstadt entscheiden die Dresdnerinnen und Dresdner zudem, wer sie in den kommenden fünf Jahren in den zehn Stadtbezirksbeiräten vertreten wird. In der Stadt Schkeuditz wird am 9. Juni außerdem über den Posten der Oberbürgermeisterin bzw. des Oberbürgermeisters abgestimmt.



Festgesetzt hat den Wahltermin das Sächsische Innenministerium. Er wurde am 6. Juni 2023 im Sächsischen Amtsblatt bekanntgegeben.