Kommunalwahl Erste Ergebnisse bei OB-Wahl in Freiberg

Hauptinhalt

In Freiberg entscheidet sich womöglich an diesem Sonntag, wer in den nächsten sieben Jahren Oberbürgermeister der Silberstadt wird. Vier Männer und eine Frau standen zur Wahl. Inzwischen gibt es erste Ergebnisse.