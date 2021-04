Sachsens Ministerpräsident und CDU-Chef Michael Kretschmer sieht viele Fürsprecher für Markus Söder als Kanzlerkandidat der CDU. Kretschmer sagte im Interview mit MDR SACHSEN am Rande des Listenparteitags der Landes-CDU für die Bundestagswahl am Sonnabend in Dresden, dass Söder in Sachsen und in der sächsischen CDU sehr viele Fürsprecher habe. Kretschmer selbst sprach sich weder für seinen Parteivorsitzenden Armin Laschet noch für CSU-Chef Markus Söder aus.

Entscheidung sollte schnell fallen

Kretschmer drängt darauf, die Besetzung des Kanzlerkandidaten der Union rasch zu entscheiden. Die K-Frage solle an diesem Wochenende, am besten in den nächsten Stunden beantwortet werden, so Kretschmer. Er wünsche sich, dass die Entscheidung nicht im Streit oder durch eine Kampfabstimmung getroffen werde.