Studien haben laut Polizei ergeben, dass Verkehrsteilnehmer zwischen 6 und 8 Uhr besonders vorsichtig unterwegs sein sollten – insbesondere in Wald- oder Feldgebieten und auf allen Straßen, an denen das Verkehrszeichen "Achtung Wildwechsel" steht. Das Schild kennzeichnet Streckenabschnitte, an denen sich innerhalb von drei Jahren mindestens 23 Wildunfälle ereignet haben.



Allein im Landkreis Zwickau und dem waldreichen Vogtlandkreis registrierte die Polizei in der Vergangenheit pro Jahr durchschnittlich rund 1.500 Wildunfälle. Seit Oktober wurden in allen Polizeidirektion in Sachsen wieder mehr Zusammenstöße zwischen Wildtieren und Fahrzeugen aufgenommen - so musste beispielsweise vom 25. zum 26. Oktober die Polizei in den Landkreisen Bautzen und Görlitz binnen 24 Stunden 13 Wildunfälle bearbeiten.