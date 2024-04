Aktuelle Nachrichten des Mitteldeutschen Rundfunks finden Sie jederzeit bei mdr.de und in der MDR Aktuell-App.

Das Jubiläumsjahr zum 250. Geburtstag Caspar David Friedrichs hat begonnen und an den Orten, die sich mit dem Leben des Malers verbinden, feiert man ihn mit zahlreichen Ausstellungen, Vorträgen und Festen. Ostern endete die deutschlandweit erste große Schau in Hamburg, zu der 300.000 Gäste kamen. Am 24. August eröffnen dann die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden ihre Ausstellung "Caspar David Friedrich. Wo alles begann".

Als wohl berühmtestes Bild der Romantik gilt Friedrichs Gemälde "Der Wanderer über dem Nebelmeer", inspirieren ließ sich der Maler dazu bei seinen Wanderungen durchs Elbsandsteingebirge. Bildrechte: picture-alliance/ dpa/dpaweb | Folkwang-Museum/Elke Walfo

Relaunch für den Caspar-David-Friedrich-Weg

Nun können Friedrich-Fans – vermutlich in Scharen – den Genius Loci neu auf sich wirken lassen. Denn der Tourismusverband Sächsische Schweiz hat den Caspar-David-Friedrich-Weg einer kleinen Kur unterzogen. Am 29. April war Neueröffnung. Über zwölf Stationen führt die Tour von Krippen nach Schöna, die überarbeiteten Infotafeln erklären jetzt auch auf Tschechisch und Englisch, zu welchem Werk die jeweilige Aussicht Friedrich anregt haben könnte. Die Felsenwelt faszinierte den Romantiker bei seinen Ausflügen von Dresden aus immer wieder, damit sie nachvollziehbar ist, wurde der Weg beim Relaunch wieder freigeschnitten.

Bildrechte: MDR/Grit Krause

Damit die Gästeführer auch detailliert Bescheid wissen über die Leben und Werk des berühmten Romantikers, organisierten Nationalparkverwaltung und Tourismusverband Sächsische Schweiz Schulungen. Friedrichs Bilder im Dresdner Albertinum standen auf dem Programm, außerdem ging es auf Motivsuche direkt auf dem Caspar-David-Friedrich-Weg im Elbsandsteingebirge.

Tour-Guides neu geschult

Mit Caspar David Friedrich können alle etwas anfangen. Aber etwas mehr Hintergrund zum berühmten Maler der Romantik kann nicht schaden. Als Sachverständigen hatte man deshalb Albrecht Hoch eingeladen, selbst Wanderführer und Friedrich-Kenner von Kindesbeinen an. Schon sein Vater, Karl-Ludwig Hoch, sei Friedrich-Forscher gewesen und habe mehrere Bücher über den berühmten Romantik-Maler geschrieben, berichtet er. Oft habe er ihn bei seinen Lokalisierungstouren begleitet.

Dadurch weiß Albrecht Hoch beispielsweise, dass Friedrich schon 1802 das erste Mal in Krippen war und hier die Zeichnung "Blick auf Schandau" angefertigt hat. Auch 1813 hat der Maler mehrere Monate in dem beschaulichen Fischerdorf verbracht, auf der Flucht vor dem Kriegsgeschehen in Dresden. Denn Napoleon war damals in Dresden und Friedrich wollte sich dem entziehen und in Krippen Ruhe finden. Bildrechte: MDR/Grit Krause

Inspiration für Gemälde in Natura sehen

Krippen ist denn auch Ausgangs- und Endpunkt des Caspar-David-Friedrich-Weges. Die Umgebung mit dem Wolfsberg, dem Zirkelstein und der Kaiserkrone hat den Künstler inspiriert. Diese Spuren finden sich in dem weltberühmten Gemälde "Der Wanderer über dem Nebelmeer". Gästeführerin Anke Dürkoop sagt begeistert: "Als ich das erste Mal auf die Kaiserkrone kam und sah, dass da tatsächlich dieser Felsen ist, da war ich völlig fasziniert."

Bildrechte: picture-alliance/ ZB | Matthias Hiekel

Wie Dürkoop scheinen die meisten Gästeführer auf der Tour die "Felsige Kuppe", wie Caspar David Friedrich besagten Fels auf einer Zeichnung vom 3. Juni 1813 benannt hat, zu kennen. Auch Kristin Arnold, die anmerkt: "Jetzt sieht man ihn mit anderen Augen, weil man doch hier und da Nebelschwaden hängen sieht. Und ich finde es auch faszinierend, wie er wirklich nur mit Bleistift und Skizzenblock losgezogen ist und das dann in seinem Atelier – Photoshop der historischen Zeit – zu einem wahnsinnig bemerkenswerten Gemälde zusammengeführt hat."

Als ich das erste Mal auf die Kaiserkrone kam und sah, dass da tatsächlich dieser Felsen ist, da war ich völlig fasziniert. Anke Dürkoop, Gästeführerin

Und es gibt noch einen weiteren markanten Felsen am sogenannten Püschelweg. Es ist der, den Friedrich in seinem ebenso berühmten Gemälde "Zwei Männer in Betrachtung des Mondes" verewigt hat.

Bildrechte: imago images/Everett Collection

Motivsuche: Infotafeln zeigen Bilder Friedrichs zum Vergleich

Hanspeter Mayr von der Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz führt an, dass man entlang des 15 Kilometer langen Caspar-David-Friedrich-Weges auf Infotafeln anhand von Abbildungen die betreffenden Gemälde und Zeichnungen des Künstlers selbst vergleichen könne – und dabei auch die bisher weitaus weniger bewanderte linkselbische Seite des Elbsandsteingebirges entdecken.

Dabei könne man auch etwas Neues für die mit der Gegend schon vertrauten Wanderer anbieten. Gerade die Dresdner, die regelmäßig in die Schrammsteine gehen, bekämen hier ganz neue Perspektiven gezeigt, so Mayr. Die detaillierten Felszeichnungen oder Baumskizzen von Friedrich seien dabei eine Schule für die Augen. Besser könne man es sich auch als Naturführer nicht wünschen, sagt er.

Caspar David Friedrich als Touristenmagnet

Dass das bei Dresdnern und Touristen gleichermaßen ankomme, bestätigt Gästeführerin Kristin Arnold: "Alle, die bis jetzt da waren, haben sich im Albertinum die Bilder angeschaut und wollten dann sehen, wie die Steine in echt aussehen. Und ich denke, sobald wir die Sonderausstellung in Dresden haben, kommen auch viele Leute raus und gucken es sich an."