In Sachsen haben wir herausgefunden, wie Albert Lortzings Oper "Hans Sachs" über den dichtenden Schuster aus Nürnberg gelingt. Unterhaltsam war der Hamster "Goldie" am Schauspiel Leipzig, der für ein junges Publikum in der "Diskothek" gezeigt wurde. Das Bürgerbühnenprojekt "Mütter und Söhne" begeisterte am Deutsch-Sorbischen Volkstheater Bautzen unseren Kritiker, weil es Brücken zwischen den Kulturen schlägt.

Die Inszenierung "Piaf" am Staatsschauspiel Dresden hielt berührende, aber auch sehr lustige Momente bereit. Mit "Giselle" bringt der langjährige Ballettdirektor und Chefchoreograf, Mario Schröder, seine letzte Produktion auf die Bühne der Oper Leipzig, die Dekonstruktion eines Klassikers. Am Mittelsächsischen Theater Freiberg-Döbeln kommt der starke Theatertext "Muttersprache Mameloschn" in einem surrealen Setting auf die Bühne.

In Sachsen-Anhalt hat am Theater der Altmark die Intendantin Dorotty Szalma, die mit ihrer Arbeit für mehr Empathie bei dem Menschen sorgen möchte, "Der Glücksfall" gekonnt inszeniert. In Halle begeistert "Maja" auf der Bühne mit einer fantasievollen und hoch-musikalischen Inszenierung für Kinder ab sechs Jahren. Am Theater Magdeburg schließt der erfinderische "Meister Röckle" einen Pakt mit dem Teufel, das Stück ist ein eigensinniger Kapitalismus-Exkurs mit Musik und am 27. Mai letztmalig zu sehen

