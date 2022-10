In Sachsen sind nach Polizeiangaben am Montagabend erneut Tausende Menschen gegen die Energiepolitik, die Kostensteigerungen und den Ukraine-Krieg auf die Straße gegangen. Reporter der Deutschen Presseagentur (dpa) berichteten von einem regen Demonstrationsgeschehen in Chemnitz, Leipzig und Dresden. Genaue Zahlen zu den Teilnehmern nannte die Polizei am Abend zunächst nicht. In Leipzig hatte sich die Polizei auf bis zu 3.000 Teilnehmer eingestellt.